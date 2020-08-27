Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море
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«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
Минобороны США считает, что военные учения Китая дестабилизируют обстановку в регионе.
Ранее Китай выразил протест США из-за вторжения американского самолёта в воздушное пространство КНР во время проведения боевых учений.