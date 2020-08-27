Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

Короткая ссылка
Министерство обороны США заявило об обеспокоенности в связи с решением Китая провести военные учения в Южно-Китайском море. Об этом информирует пресс-служба Пентагона.
Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море
  • globallookpress.com
  • © Zha Chunming

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.

Минобороны США считает, что военные учения Китая дестабилизируют обстановку в регионе.

Ранее Китай выразил протест США из-за вторжения американского самолёта в воздушное пространство КНР во время проведения боевых учений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить