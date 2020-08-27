Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

Министерство обороны США заявило об обеспокоенности в связи с решением Китая провести военные учения в Южно-Китайском море. Об этом информирует пресс-служба Пентагона.

globallookpress.com

© Zha Chunming

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости. Минобороны США считает, что военные учения Китая дестабилизируют обстановку в регионе. Ранее Китай выразил протест США из-за вторжения американского самолёта в воздушное пространство КНР во время проведения боевых учений.