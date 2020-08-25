КНР выразила протест США из-за вторжения самолёта в зону боевых учений

Китай выразил протест США из-за вторжения американского самолёта в воздушное пространство КНР во время проведения боевых учений, заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.

«Американский самолёт U-2 вторгся в пределы Северной зоны, когда там проводились манёвры с применением боевых вооружений. Это крайне негативно отразилось на наших регулярных военных учениях... Китайская сторона выражает по данному поводу решительный протест», — приводит его слова пресс-служба Минобороны КНР.

В Пекине также подчеркнули, что подобные действия нарушают двусторонние договорённости о безопасности воздушного пространства и могут «легко привести к недоразумениям».

«Это откровенная провокация. Мы уже сделали США серьёзное представление по этому поводу», — говорится в заявлении.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источник в ВС Китая писала, что самолёты-разведчики США создают риски для гражданской авиации в районе Южно-Китайского моря.