СМИ: Самолёты-разведчики США создают риски для авиации у побережья КНР

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Самолёты-разведчики США создают риски для гражданской авиации в районе Южно-Китайского моря, пишет South China Morning Post со ссылкой на источник в ВС Китая.
СМИ: Самолёты-разведчики США создают риски для авиации у побережья КНР
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Как сообщает издание, в последние недели США активизировали разведывательную деятельность у южного побережья Китая. В частности, речь идёт о ночных полётах самолёта E-8C, который создан на базе пассажирского авиалайнера, из-за чего его становится трудно опознать.

В материале отмечается, что подобный полёт 5 августа стал одним из поводов недавних переговоров министров обороны США и КНР Марка Эспера и Вэя Фэнхэ.

По словам собеседника издания, E-8C был идентифицирован как военный самолёт только когда приблизился к китайской провинции Гуандун, это создаёт риски для гражданской авиации на фоне напряжённости Вашингтоном и Пекином. Собеседник подчеркнул, что Южно-Китайское море — «одно из самых загруженных международных воздушных пространств в мире».

6 августа главы Китая и Минобороны провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в районе Тайваня и в Южно-Китайском море.

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