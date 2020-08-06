Министры обороны США и Китая провели телефонный разговор

Министры обороны США и Китая Марк Эспер и Вэй Фэнхэ провели телефонный разговор, стороны обсудили отношения в сфере обороны между странами.

«В ходе разговора министр Эспер призвал КНР к большей открытости в области COVID-19, выразил обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью КНР в районе Тайваня и в Южно-Китайском море и призвал КНР соблюдать международные обязательства. Министр Эспер также указал на важность того, чтобы КНР соблюдала международные правила, нормы и обязательства», — сообщил на пресс-конференции официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточняется, Эспер при этом отметил важность «конструктивных стабильных и ориентированных на результат отношений в сфере обороны между США и КНР».

21 июля Марк Эспер сообщил о намерении посетить Китай.