Министры обороны США и Китая провели телефонный разговор

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Министры обороны США и Китая Марк Эспер и Вэй Фэнхэ провели телефонный разговор, стороны обсудили отношения в сфере обороны между странами.
Министры обороны США и Китая провели телефонный разговор
  • Reuters

«В ходе разговора министр Эспер призвал КНР к большей открытости в области COVID-19, выразил обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью КНР в районе Тайваня и в Южно-Китайском море и призвал КНР соблюдать международные обязательства. Министр Эспер также указал на важность того, чтобы КНР соблюдала международные правила, нормы и обязательства», — сообщил на пресс-конференции официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточняется, Эспер при этом отметил важность «конструктивных стабильных и ориентированных на результат отношений в сфере обороны между США и КНР».

21 июля Марк Эспер сообщил о намерении посетить Китай.

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