В США заявили о праве на свободу судоходства в Южно-Китайском море

Соединённые Штаты имеют право на свободу судоходства в Южно-Китайском море, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

Его выступление транслировалось в Twitter совета.

По его словам, Китай объявил Южно-Китайское море только собственными территориальными водами и проводит там военные учения.

«США всегда оставляют за собой право на свободу судоходства и авиации... США не собираются отступать от своего давнего принципа о том, что мировые морские пути и международные воды должны быть свободны для судоходства. Это касается также космического и воздушного пространства», — сказал О’Брайен.

При этом он отметил, что Китай продолжает действовать «напористо и агрессивно» в этом вопросе.

Ранее Пентагон выразил обеспокоенность в связи с военными учениями КНР в Южно-Китайском море.

В Китае, в свою очередь, заявили, что американский самолёт вторгся в воздушное пространство КНР во время проведения боевых учений.