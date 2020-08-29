Парламент Доминиканы одобрил продление режима ЧС на 45 дней

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Палата депутатов Доминиканской Республики одобрила резолюцию, которая позволяет президенту страны Луису Абинадеру продлить действие чрезвычайного положения в стране на 45 дней для борьбы с коронавирусом.
Парламент Доминиканы одобрил продление режима ЧС на 45 дней
  • © REUTERS/Ricardo Rojas

«Палата депутатов одобрила в эту пятницу резолюцию, которая уполномочивает президента республики Луиса Абинадера Корона продлить чрезвычайное положение на всей территории страны на 45 дней», — цитирует РИА Новости сообщение законодательного органа.

Отмечается, что продление режима ЧС будет отсчитываться с 3 сентября.

Президенту предоставляются особые полномочия по ликвидации угрозы для страны.

20 июля стало известно, что власти Доминиканской Республики вводят комендантский час в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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