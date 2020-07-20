Доминикана вводит комендантский час для борьбы с COVID-19

Короткая ссылка
Власти Доминиканской Республики вводят комендантский час в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Доминикана вводит комендантский час для борьбы с COVID-19
  • © REUTERS/Ricardo Rojas

«Положения 1 и 2 указа 266-20 вступают в силу с 21 июля 2020 года сроком на 20 дней. Этим указом президент вводит дифференцированный комендантский час на всей территории страны», — приводит РИА Новости сообщение администрации президента.

В ряде регионов он будет начинаться с семи вечера, в ряде — с восьми и длиться до пяти утра.

В Доминиканской Республике подтверждено 53 956 случаев заболевания коронавирусом.

В начале июня из Доминиканы в Россию вылетели 111 россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить