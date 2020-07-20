Доминикана вводит комендантский час для борьбы с COVID-19
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«Положения 1 и 2 указа 266-20 вступают в силу с 21 июля 2020 года сроком на 20 дней. Этим указом президент вводит дифференцированный комендантский час на всей территории страны», — приводит РИА Новости сообщение администрации президента.
В ряде регионов он будет начинаться с семи вечера, в ряде — с восьми и длиться до пяти утра.
В Доминиканской Республике подтверждено 53 956 случаев заболевания коронавирусом.
В начале июня из Доминиканы в Россию вылетели 111 россиян.