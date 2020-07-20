Доминикана вводит комендантский час для борьбы с COVID-19

Власти Доминиканской Республики вводят комендантский час в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Положения 1 и 2 указа 266-20 вступают в силу с 21 июля 2020 года сроком на 20 дней. Этим указом президент вводит дифференцированный комендантский час на всей территории страны», — приводит РИА Новости сообщение администрации президента.

В ряде регионов он будет начинаться с семи вечера, в ряде — с восьми и длиться до пяти утра.

В Доминиканской Республике подтверждено 53 956 случаев заболевания коронавирусом.

В начале июня из Доминиканы в Россию вылетели 111 россиян.