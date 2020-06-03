Из Доминиканы в Россию вылетели 111 россиян

Короткая ссылка
Из Доминиканской Республики в Россию вывозным рейсом авиакомпании Azur Air вылетели 111 россиян. Об этом сообщил руководитель российского отделения посольства в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.
Из Доминиканы в Россию вылетели 111 россиян
  • globallookpress.com

«Это был вывозной рейс, на котором из Доминиканы вылетели 108 взрослых и три ребёнка, на борту уже находились наши соотечественники из Венесуэлы», — приводит РИА Новости его слова.

В венесуэльском посольстве России заявили, что в Москву возвращаются 178 человек из Колумбии, Венесуэлы и Доминиканы, среди которых есть граждане СНГ и других иностранных государств.

Ранее сообщалось о вылете 150 человек из Испании в Россию вывозным рейсом компании «Аэрофлот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить