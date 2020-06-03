Из Доминиканы в Россию вылетели 111 россиян

Из Доминиканской Республики в Россию вывозным рейсом авиакомпании Azur Air вылетели 111 россиян. Об этом сообщил руководитель российского отделения посольства в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

«Это был вывозной рейс, на котором из Доминиканы вылетели 108 взрослых и три ребёнка, на борту уже находились наши соотечественники из Венесуэлы», — приводит РИА Новости его слова.

В венесуэльском посольстве России заявили, что в Москву возвращаются 178 человек из Колумбии, Венесуэлы и Доминиканы, среди которых есть граждане СНГ и других иностранных государств.

Ранее сообщалось о вылете 150 человек из Испании в Россию вывозным рейсом компании «Аэрофлот».