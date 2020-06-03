Из Доминиканы в Россию вылетели 111 россиян
- globallookpress.com
«Это был вывозной рейс, на котором из Доминиканы вылетели 108 взрослых и три ребёнка, на борту уже находились наши соотечественники из Венесуэлы», — приводит РИА Новости его слова.
В венесуэльском посольстве России заявили, что в Москву возвращаются 178 человек из Колумбии, Венесуэлы и Доминиканы, среди которых есть граждане СНГ и других иностранных государств.
Ранее сообщалось о вылете 150 человек из Испании в Россию вывозным рейсом компании «Аэрофлот».