Из Испании в Россию вывозным рейсом вылетели 150 человек

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Из Испании в Россию вывозным рейсом компании «Аэрофлот» вылетели 150 человек. Об этом сообщили в российском посольстве.
Из Испании в Россию вывозным рейсом вылетели 150 человек
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Вывозной рейс AFL2605 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Мадрида в Москву в 00:35 по местному времени. На борту 150 человек», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее посольство России в Афинах сообщило о вывозе из Греции более 50 россиян.

30 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за границей остаются более 25 тыс. россиян, которые застряли там из-за пандемии коронавируса.

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