Вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Петербург

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Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Лондона с россиянами на борту прибыл в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло Пулково.

«Рейс SU 2583 по маршруту Лондон — Санкт-Петербург прибыл в 23:57», — указано в тексте.

Отмечается, что в аэропорту пассажиров осмотрят врачи, после чего им будут выданы предписания о необходимости двухнедельной изоляции по месту жительства или в обсерваторе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за границей остаются более 25 тыс. россиян, которые застряли там из-за пандемии коронавируса.

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