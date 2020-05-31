Вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Петербург
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло Пулково.
«Рейс SU 2583 по маршруту Лондон — Санкт-Петербург прибыл в 23:57», — указано в тексте.
Отмечается, что в аэропорту пассажиров осмотрят врачи, после чего им будут выданы предписания о необходимости двухнедельной изоляции по месту жительства или в обсерваторе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за границей остаются более 25 тыс. россиян, которые застряли там из-за пандемии коронавируса.