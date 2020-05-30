Лавров: более 25 тысяч россиян не вывезено из-за границы
- РИА Новости
Об этом он сообщил на заседании Совбеза России.
По его словам, в ближайшее время планируются около десяти вывозных рейсов.
«Остаются по спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25 200. И сейчас мы планируем около десяти рейсов в ближайшие несколько дней», — сказал Лавров.
14 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около 16 тыс. россиян вернулись домой вывозными рейсами, организованными в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.