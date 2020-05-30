Лавров: более 25 тысяч россиян не вывезено из-за границы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за границей остаются более 25 тыс. россиян, которые застряли там из-за пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил на заседании Совбеза России.

По его словам, в ближайшее время планируются около десяти вывозных рейсов.

«Остаются по спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25 200. И сейчас мы планируем около десяти рейсов в ближайшие несколько дней», — сказал Лавров.

14 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около 16 тыс. россиян вернулись домой вывозными рейсами, организованными в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.