Последняя группа россиян вылетела вывозным рейсом из Греции

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Более 50 россиян вылетели из Греции последним вывозным рейсом в Москву, сообщило посольство России в Афинах.
Последняя группа россиян вылетела вывозным рейсом из Греции
  • РИА Новости

«Утром 31 мая из Афин в Москву вылетел самолёт авиакомпании Aegean, который доставит в Россию 52 российских гражданина и двух иностранцев — членов семей россиян... Им вывезены последние из наших граждан, обратившихся за содействием в возвращении на родину», — приводит комментарий посольства РИА Новости.

Большинство пассажиров являются жителями регионов юга России, есть и проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке.

В настоящее время решается вопрос возможной организации спецрейсов из Москвы в другие регионы.

В российском посольстве поблагодарили власти Греции за помощь в организации возвращения россиян на родину.

В начале мая главы МИД России и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас обсудили вопросы возвращения граждан двух стран.

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