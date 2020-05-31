Последняя группа россиян вылетела вывозным рейсом из Греции

Более 50 россиян вылетели из Греции последним вывозным рейсом в Москву, сообщило посольство России в Афинах.

«Утром 31 мая из Афин в Москву вылетел самолёт авиакомпании Aegean, который доставит в Россию 52 российских гражданина и двух иностранцев — членов семей россиян... Им вывезены последние из наших граждан, обратившихся за содействием в возвращении на родину», — приводит комментарий посольства РИА Новости.

Большинство пассажиров являются жителями регионов юга России, есть и проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке.

В настоящее время решается вопрос возможной организации спецрейсов из Москвы в другие регионы.

В российском посольстве поблагодарили власти Греции за помощь в организации возвращения россиян на родину.

В начале мая главы МИД России и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас обсудили вопросы возвращения граждан двух стран.