Главы МИД России и Греции обсудили вопросы возвращения граждан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с греческим коллегой Никосом Дендиасом. Стороны обсудили вопросы возвращения граждан двух стран на родину.

Об этом сообщили в российском МИД.

«Рассмотрены задачи борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, включая шаги, предпринимаемые Москвой и Афинами с целью минимизации социально-экономических последствий пандемии и содействия возвращению граждан двух стран на родину», — заявили там.

Кроме того, министры обменялись мнениями о положении дел в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее в МИД России рассказали о разговоре Лаврова и главы Госдепа Майка Помпео.