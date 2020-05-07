Главы МИД России и Греции обсудили вопросы возвращения граждан
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Об этом сообщили в российском МИД.
«Рассмотрены задачи борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, включая шаги, предпринимаемые Москвой и Афинами с целью минимизации социально-экономических последствий пандемии и содействия возвращению граждан двух стран на родину», — заявили там.
Кроме того, министры обменялись мнениями о положении дел в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Ранее в МИД России рассказали о разговоре Лаврова и главы Госдепа Майка Помпео.