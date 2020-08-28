ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

Россия должна внести больший вклад в прояснение обстоятельств случившегося с Алексеем Навальным. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

«Над нашими отношениями в некоторой степени сгустились тучи. Именно Россия должна внести больше вклада в прояснение случая с Навальным», — цитирует ТАСС Маас.

Министр призвал провести всеобъемлющее и прозрачное расследование инцидента.

«Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он.

Как отметил Маас, канцлер Германии Ангела Меркель указала, что в настоящее время предстоят дальнейшие исследования, в том числе относительно вещества, «воздействию которого подвергся Навальный».

«Мы ожидаем результатов исследований и затем решим, как нам быть с этим... Мы договорились, что внутри ЕС по-прежнему будем очень тесно согласовывать наши действия», — заключил он.

Ранее в клинике «Шарите» в Берлине сообщили, что Навальный всё ещё находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ.

Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, без острой угрозы для жизни.

27 августа Генпрокуратура России попросила у германской стороны предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального.

Ведомство заявило о готовности на основе взаимности предоставить ФРГ результаты проведённых в России экспертиз по пациенту.

Как заявляли в Кремле, российская сторона не меньше других заинтересована в выяснении причин произошедшего.