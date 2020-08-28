В берлинской клинике рассказали о состоянии Навального
- РИА Новости
Состояние Навального оценивается как стабильно тяжёлое, без острой угрозы для жизни.
Навальный находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме.
Также отмечается, что лечащие врачи находятся в тесном контакте с супругой Навального.
Ранее Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».