В берлинской клинике рассказали о состоянии Навального

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В берлинской клинике «Шарите» сообщили, что Алексей Навальный по-прежнему находится в коме, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщается на сайте медучреждения.
В берлинской клинике рассказали о состоянии Навального
  • РИА Новости

Состояние Навального оценивается как стабильно тяжёлое, без острой угрозы для жизни. 

Навальный находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме. 

Также отмечается, что лечащие врачи находятся в тесном контакте с супругой Навального.

Ранее Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».

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