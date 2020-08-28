В берлинской клинике рассказали о состоянии Навального

В берлинской клинике «Шарите» сообщили, что Алексей Навальный по-прежнему находится в коме, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

РИА Новости

Состояние Навального оценивается как стабильно тяжёлое, без острой угрозы для жизни. Навальный находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме. Также отмечается, что лечащие врачи находятся в тесном контакте с супругой Навального. Ранее Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».