В МИД России рассказали о темах переговоров с послом США

Первый заместитель главы МИД России Владимир Титов провёл переговоры с послом США Джоном Салливаном, в рамках которых стороны обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в Арктике и других регионах.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы российско-американского сотрудничества в Арктике, в том числе в рамках Арктического совета (АС). Была отмечена центральная роль АС в формировании конструктивной повестки дня в Арктическом регионе», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Российская сторона выступает за всемерное укрепление многостороннего взаимодействия на севере. Кроме того, в ходе переговоров отмечена важность сохранения «деполитизированного характера сотрудничества в рамках АС».

«Обсуждены некоторые вопросы российско-американского взаимодействия по ряду региональных сюжетов», — добавили в МИД.

Ранее стало известно о приезде в Москву первого замгоссекретаря США Стивена Бигана для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.