В МИД России рассказали о темах переговоров с послом США
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«В ходе встречи были рассмотрены вопросы российско-американского сотрудничества в Арктике, в том числе в рамках Арктического совета (АС). Была отмечена центральная роль АС в формировании конструктивной повестки дня в Арктическом регионе», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Российская сторона выступает за всемерное укрепление многостороннего взаимодействия на севере. Кроме того, в ходе переговоров отмечена важность сохранения «деполитизированного характера сотрудничества в рамках АС».
«Обсуждены некоторые вопросы российско-американского взаимодействия по ряду региональных сюжетов», — добавили в МИД.
Ранее стало известно о приезде в Москву первого замгоссекретаря США Стивена Бигана для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.