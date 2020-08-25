Лавров рассказал о позиции США по ситуации в Белоруссии

Первый замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что в Вашингтоне не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии.

Об этом рассказал Лавров, отвечая на вопросы Первого канала.

«Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчёркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией», — говорится в заявлении в Facebook ведомства.

Биган также рассказал Лаврову о переговорах с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.

«Он сказал, что встреча была полезной и США видят возможности для того, чтобы возглавляемый С.Г. Тихановской координационный совет вступил в диалог с руководством Республики Беларусь», — сообщил российский министр.

Лавров, в свою очередь, призвал «дать самим белорусам возможность определиться, кто будет участниками общенационального диалога» и не навязывать им извне посредников.

Кроме того, глава МИД России обратил внимание на недовольство в Польше и Литве нормализацией ситуации в Белоруссии и на попытки «спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков».

«Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин С. Биган, по-моему, услышал наши очень серьёзные предостережения», — заключил Лавров.

Ранее Лавров, комментируя предложение по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине в 2014 году.