Лавров рассказал о позиции США по ситуации в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом рассказал Лавров, отвечая на вопросы Первого канала.
«Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчёркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией», — говорится в заявлении в Facebook ведомства.
Биган также рассказал Лаврову о переговорах с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
«Он сказал, что встреча была полезной и США видят возможности для того, чтобы возглавляемый С.Г. Тихановской координационный совет вступил в диалог с руководством Республики Беларусь», — сообщил российский министр.
Лавров, в свою очередь, призвал «дать самим белорусам возможность определиться, кто будет участниками общенационального диалога» и не навязывать им извне посредников.
Кроме того, глава МИД России обратил внимание на недовольство в Польше и Литве нормализацией ситуации в Белоруссии и на попытки «спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков».
«Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин С. Биган, по-моему, услышал наши очень серьёзные предостережения», — заключил Лавров.
Ранее Лавров, комментируя предложение по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине в 2014 году.