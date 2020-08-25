В Москве прошла встреча Лаврова и замгоссекретаря США

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В Москве завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и первого замгоссекретаря США Стивена Бигана.
В Москве прошла встреча Лаврова и замгоссекретаря США
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча Бигана и Лаврова длилась более 1,5 часа, она прошла в закрытом режиме.

Биган остался в особняке российского МИД, где у него также запланированы встречи с заместителями министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

Ранее сообщалось, что Биган в ходе визита в Москву намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Белоруссии и дело американца Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет за шпионаж.

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