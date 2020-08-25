Первый замгоссекретаря США прибыл в Москву

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Первый замгоссекретаря США Стивен Биган прибыл в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Первый замгоссекретаря США прибыл в Москву
  • © Ed Jones/Pool
  • Reuters

Об этом сообщило посольство США в России в Twitter.

«Замгоссекретаря Стивен Биган прибыл в Россию для встреч с российскими официальными лицами, включая министра иностранных дел России (Сергея) Лаврова, чтобы обсудить вопросы, представляющие общий интерес», — говорится в сообщении.

Посол США в России Джон Салливан сообщал, что, помимо Лаврова, Биган в ходе визита в Москву встретится с заместителями главы МИД России — Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

Ранее сообщалось, что Биган в ходе визита в Москву намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в Белоруссии и дело американца Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет за шпионаж.

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