Первый замгоссекретаря США прибыл в Москву
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Об этом сообщило посольство США в России в Twitter.
«Замгоссекретаря Стивен Биган прибыл в Россию для встреч с российскими официальными лицами, включая министра иностранных дел России (Сергея) Лаврова, чтобы обсудить вопросы, представляющие общий интерес», — говорится в сообщении.
Посол США в России Джон Салливан сообщал, что, помимо Лаврова, Биган в ходе визита в Москву встретится с заместителями главы МИД России — Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.
Ранее сообщалось, что Биган в ходе визита в Москву намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в Белоруссии и дело американца Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет за шпионаж.