Джабаров оценил введение США санкций против российских НИИ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отреагировал на информацию о том, что учёные и специалисты, которые трудились над разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, подпали под американские санкции.

«Это очередная работа американцев по недобросовестной конкуренции. Они пытаются убрать с мирового рынка конкурентов, поскольку не могу пережить, что первую вакцину придумали в России», — объяснил Джабаров.

По словам сенатора, недопустимо оказывать давление на тех, кто может спасти множество человеческих жизней.

«Это иезуитский ход... когда санкции накладываются на учёных, которые пытаются спасти мир, разрабатывают методы борьбы со страшной угрозой коронавируса... Неужели США не понимают, что наша вакцина может спасти жизни миллионов людей? Вместо того, чтобы отблагодарить этих людей, поддерживать их, они пытаются подвести их под санкции», — считает он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что под американские санкции в отношении трёх российских НИИ подпали учёные и специалисты, которые занимались разработкой вакцины от коронавирусной инфекции.