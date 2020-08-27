Песков назвал театром абсурда санкции США против российских НИИ

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Новые санкции против российских НИИ — это продолжение санкционной зависимости США, театр абсурда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал театром абсурда санкции США против российских НИИ
  • РИА Новости

«Это такое продолжение какой-то такой санкционной зависимости, какой-то санкционный театр абсурда. Мы, конечно, категорически не приемлем какие-либо заявления о том, что какие-то наши организации могут быть причастны или участвовать в разработке химического и бактериологического оружия, — это нонсенс абсолютный», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, учитывая научные изыскания одного из институтов, нельзя исключать, что это «очередной пример такой ничем не прикрытой, оголтелой, неконкурентной борьбы».

Он отметил, что в настоящее время Вашингтон «не может жить без санкций».

Ранее бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в санкционные списки 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, 48-й ЦНИИ в Кирове, 48-й ЦНИИ в Сергиевом Посаде, 48-й ЦНИИ в Екатеринбурге и Государственный НИИ органической химии и технологии.

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