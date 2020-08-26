США ввели санкции против пяти российских научных институтов

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США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Министерства обороны, который принимал участие в работе над вакциной от коронавирусной инфекции.
США ввели санкции против пяти российских научных институтов
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.

Отмечается, что данные организации подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

В частности, в список попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, 48-й Центральный научно-исследовательский институт в Кирове.

Также под санкционные меры подпали 48-й Центральный научно-исследовательский институт в Сергиевом Посаде, 48-й Центральный научно-исследовательский институт в Екатеринбурге и Государственный НИИ органической химии и технологии.

Ранее советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал условие отказа от антироссийских санкций.

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