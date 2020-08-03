В США названо условие отказа от антироссийских санкций

Санкции США против России будут не нужны, если российская сторона «воздержится от агрессии за рубежом», заявил советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

«Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны», — написал О'Брайен в статье для газеты The Washington Post.

По его словам, в таких условиях торговля между Россией и США расцвела бы.

Он добавил, что, по его мнению, весь мир получит выгоду от таких отношений.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США работают с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».