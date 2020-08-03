В США названо условие отказа от антироссийских санкций

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Санкции США против России будут не нужны, если российская сторона «воздержится от агрессии за рубежом», заявил советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
В США названо условие отказа от антироссийских санкций
  • Pixabay

«Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны», — написал О'Брайен в статье для газеты The Washington Post.

По его словам, в таких условиях торговля между Россией и США расцвела бы.

Он добавил, что, по его мнению, весь мир получит выгоду от таких отношений.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США работают с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению». 

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