В США названо условие отказа от антироссийских санкций
- Pixabay
«Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны», — написал О'Брайен в статье для газеты The Washington Post.
По его словам, в таких условиях торговля между Россией и США расцвела бы.
Он добавил, что, по его мнению, весь мир получит выгоду от таких отношений.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США работают с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».