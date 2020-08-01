Трамп заявил о работе над ядерным соглашением с Россией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США работают с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению», об этом он сказал во время общения с журналистами.

«Мы работаем сейчас с Россией над соглашением в сфере нераспространения, ядерного нераспространения. Если мы достигнем чего-то подобного, было бы отлично», — заявил Трамп.

Консультации России и США по вооружениям прошли в Вене 22 июня, они продлились почти десять часов.

С российской стороны на переговорах присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, со стороны США — Маршалл Биллингсли.

Как отметили в МИД России, консультации не сблизили позиции двух стран.