Трамп заявил о работе над ядерным соглашением с Россией
- Reuters
«Мы работаем сейчас с Россией над соглашением в сфере нераспространения, ядерного нераспространения. Если мы достигнем чего-то подобного, было бы отлично», — заявил Трамп.
Консультации России и США по вооружениям прошли в Вене 22 июня, они продлились почти десять часов.
С российской стороны на переговорах присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, со стороны США — Маршалл Биллингсли.
Как отметили в МИД России, консультации не сблизили позиции двух стран.