МИД: переговоры России и США в Вене не сблизили позиции стран
- РИА Новости
«Мы не предвидим лёгкого пути вперёд (в диалоге с США по контролю над вооружениями. — RT)... По фундаментальным вопросам позиции не сблизились. Мы договорились о процессе, а не о существе того, что нужно делать», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Рябков, «по нынешним временам это тоже неплохо, но факт есть факт».
Консультации России и США по вооружениям в Вене 22 июня продлились почти десять часов. С российской стороны на переговорах присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, со стороны США — Маршалл Биллингсли.
По словам президента США Дональда Трампа, переговоры идут хорошо.