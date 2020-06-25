МИД: переговоры России и США в Вене не сблизили позиции стран

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Консультации России и США в Вене по стратегической стабильности не сблизили позиции двух стран, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков.
МИД: переговоры России и США в Вене не сблизили позиции стран
  • РИА Новости

«Мы не предвидим лёгкого пути вперёд (в диалоге с США по контролю над вооружениями. — RT)... По фундаментальным вопросам позиции не сблизились. Мы договорились о процессе, а не о существе того, что нужно делать», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Рябков, «по нынешним временам это тоже неплохо, но факт есть факт».

Консультации России и США по вооружениям в Вене 22 июня продлились почти десять часов. С российской стороны на переговорах присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, со стороны США — Маршалл Биллингсли.

По словам президента США Дональда Трампа, переговоры идут хорошо.

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