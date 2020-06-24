Трамп позитивно оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению

Российско-американские переговоры по вопросам контроля над ядерными вооружениями и их возможного дальнейшего сокращения идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп.

На пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой он отметил, что Вашингтон и Москва ведут работу над оружейным договором. По его словам, это «очень большое дело».

«Конкретно по ядерным вооружениям. Но мы напряжённо работаем, и, думаю, могу сказать, что у нас в этом плане дела обстоят очень хорошо», — цитирует главу Белого дома ТАСС.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.