В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Наши дискуссии в Вене c россиянами были продуктивными, и они, я думаю, продвинули нас вперёд в понимании вопросов, в которых мы можем работать совместно, а также тех вопросов, которые могут до сих пор разделять нас», — приводит его слова ТАСС.

При этом замглавы Стратегического командования Вооружённых сил США Томас Буссьер заявил, что в Вене в том числе обсуждались тактические ядерные вооружения.

Он добавил, что также были обсуждены основы государственной политики России в области ядерного сдерживания, ранее утверждённые президентом России Владимиром Путиным.

По словам Буссьера, США хотели получить «более глубокое понимание» этого документа.

Ранее Биллингсли назвал очень позитивным первый раунд переговоров по стратегической стабильности с российской стороной.