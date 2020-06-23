В США оценили консультации по вооружениям с Россией

Специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал очень позитивным первый раунд переговоров по стратегической стабильности с российской стороной.

«Первый раунд переговоров в Вене был очень позитивным. Детально обсудили весь спектр ядерной тематики. Запустили работу технических групп», — написал он в Twitter.

Биллингсли добавил, что участники встречи достигли принципиального согласия на проведение второго раунда переговоров.

Ранее сообщалось, что консультации России и США по вооружениям в Вене продлились почти десять часов. С российской стороны на переговорах присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а со стороны США Маршалл Биллингсли.