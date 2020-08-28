Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

Под американские санкции в отношении трёх российских НИИ подпали учёные и специалисты, которые трудились над разработкой вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом заявила официальный представитель МИД России.

«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тыс. граждан США», — говорится в её сообщении.

Создаётся впечатление, что речь идёт о банальном использовании санкций для продвижения собственных фармакологических компаний, добавила Захарова, проведя аналогию с продавливанием на европейский рынок американского газа.

«Что касается использованной «коллегами» мотивировки о якобы причастности научных институтов к программам химического и биологического оружия, никаких доказательств, как всегда, не приводится», — подчеркнула дипломат.

Ранее бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в санкционные списки 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, 48-й ЦНИИ в Кирове, 48-й ЦНИИ в Сергиевом Посаде, 48-й ЦНИИ в Екатеринбурге и Государственный НИИ органической химии и технологии.

Как отметили в Кремле, новые санкции против российских НИИ — это продолжение санкционной зависимости США, театр абсурда.