Главы МИД ЕС обсудят отношения с Россией на фоне ситуации с Навальным

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27—28 августа обсудят отношения с Россией на фоне ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы также будем обсуждать отношения с Россией, это сложный вопрос», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил дипломат, в частности, эта тема важна в свете ситуации вокруг здоровья Навального.

Ранее сообщалось, что российское МВД проводит проверку в связи с госпитализацией Навального в Омске.

24 августа в берлинской больнице заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Основным «рабочим диагнозом» врачи назвали нарушение обмена веществ. Позднее Навального транспортировали из Омска в берлинскую больницу.