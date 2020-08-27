Главы МИД ЕС обсудят отношения с Россией на фоне ситуации с Навальным
- Reuters
«Мы также будем обсуждать отношения с Россией, это сложный вопрос», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил дипломат, в частности, эта тема важна в свете ситуации вокруг здоровья Навального.
Ранее сообщалось, что российское МВД проводит проверку в связи с госпитализацией Навального в Омске.
24 августа в берлинской больнице заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Основным «рабочим диагнозом» врачи назвали нарушение обмена веществ. Позднее Навального транспортировали из Омска в берлинскую больницу.