МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

МВД России проводит проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Там отметили, что в рамках проверки был осмотрен гостиничный номер, в котором проживал Навальный, а также участки местности по маршруту его передвижения.

«Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — уточнили в МВД.

Как подчеркнули в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, проверка была начала 20 августа.

24 августа в берлинской больнице заявили, что результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

При этом там отметили, что конкретное вещество ещё не известно.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Основным «рабочим диагнозом» врачи назвали нарушение обмена веществ. Позднее Навального транспортировали из Омска в берлинскую больницу.