В Висконсине задержан подросток после стрельбы во время протеста

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В США задержан 17-летний Кайл Риттенхауз, подозреваемый в убийстве двух человек во время беспорядков в американском городе Кеноша (штат Висконсин).
В Висконсине задержан подросток после стрельбы во время протеста
  • Reuters
  • © Brendan Gutenschwager

По данным Associated Press, молодой человек открыл стрельбу в ходе протестов, спровоцированных ранением темнокожего мужчины Джейкоба Блейка во время задержания полицией.

Как передаёт CBS, в результате инцидента со стрельбой в Кеноше два участника протестов погибли и один получил ранение. По словам очевидцев, Риттенхауз убегал от атаковавших его людей, после чего упал на землю и произвёл несколько выстрелов.

Ранее власти Кеноши заявили о намерении продлить комендантский час до 30 августа на фоне беспорядков. Президент США Дональд Трамп направил в штат Висконсин Нацгвардию для восстановления «закона и порядка».

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейские выстрелили в спину Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин.

ФБР начало расследование обстоятельств инцидента.

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