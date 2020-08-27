В Висконсине задержан подросток после стрельбы во время протеста
- Reuters
- © Brendan Gutenschwager
По данным Associated Press, молодой человек открыл стрельбу в ходе протестов, спровоцированных ранением темнокожего мужчины Джейкоба Блейка во время задержания полицией.
Как передаёт CBS, в результате инцидента со стрельбой в Кеноше два участника протестов погибли и один получил ранение. По словам очевидцев, Риттенхауз убегал от атаковавших его людей, после чего упал на землю и произвёл несколько выстрелов.
Ранее власти Кеноши заявили о намерении продлить комендантский час до 30 августа на фоне беспорядков. Президент США Дональд Трамп направил в штат Висконсин Нацгвардию для восстановления «закона и порядка».
Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейские выстрелили в спину Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин.
ФБР начало расследование обстоятельств инцидента.