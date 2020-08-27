Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Об этом сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на решение суда.

Впервые в истории Новой Зеландии заключённого приговаривают к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и ещё 40 были ранены.

Устроившему стрельбу 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту предъявили обвинения в терроризме.