Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

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Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
  • Reuters
  • © John Kirk-Anderson

Об этом сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на решение суда.

Впервые в истории Новой Зеландии заключённого приговаривают к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и ещё 40 были ранены.

Устроившему стрельбу 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту предъявили обвинения в терроризме.

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