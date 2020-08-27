Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
- Reuters
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Об этом сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на решение суда.
Впервые в истории Новой Зеландии заключённого приговаривают к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.
15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и ещё 40 были ранены.
Устроившему стрельбу 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту предъявили обвинения в терроризме.