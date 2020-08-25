Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

Турция может начать поставки в Европу газа, обнаруженного на месторождении в Чёрном море, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что обнаруженное месторождение стало крупнейшим в истории Турции, а также есть свидетельства того, что вблизи есть ещё резервы.

«Турция не только покупает газ — мы являемся транзитной страной. С открытием этого месторождения Турция вошла в ряд огромных энергетических площадок. Мы будем использовать этот газ, чтобы удовлетворить свои собственные потребности, а излишки сможем экспортировать в Европу», — цитирует его РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что собственные резервы газа позволят Турции диверсифицировать его поставки.

21 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении месторождения газа объёмом 320 млрд кубометров в Чёрном море.

Потенциальная стоимость обнаруженного газового месторождения может достигать $80 млрд.