Турция обнаружила крупное месторождение газа в Чёрном море
- Reuters
«Турция сделала самое важное открытие месторождения природного газа в Чёрном море», — цитирует Anadolu главу государства.
По его словам, запасы газа на обнаруженном месторождении составляют 320 млрд куб. м.
#Турция#Эрдоган#Туна1#газpic.twitter.com/XAnHMEv3ar— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) August 21, 2020
Эрдоган добавил, что теперь целью является передача до 2023 года «черноморского газа в пользование народа».
В мае 2019 года «Газпром» сообщил, что на шельфе Ямала было обнаружено два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 млрд куб. м.