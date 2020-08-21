Турция обнаружила крупное месторождение газа в Чёрном море

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Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Чёрном море. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция обнаружила крупное месторождение газа в Чёрном море
  • Reuters

«Турция сделала самое важное открытие месторождения природного газа в Чёрном море», — цитирует Anadolu главу государства.

По его словам, запасы газа на обнаруженном месторождении составляют 320 млрд куб. м.

Эрдоган добавил, что теперь целью является передача до 2023 года «черноморского газа в пользование народа».

В мае 2019 года «Газпром» сообщил, что на шельфе Ямала было обнаружено два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 млрд куб. м.

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