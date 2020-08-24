В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении

Потенциальная стоимость газового месторождения, обнаруженного Турцией в Чёрном море, с учётом текущих трендов достигает $80 млрд.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

По его словам, резервы нового турецкого месторождения в Чёрном море по объёмам больше всех месторождений газа, обнаруженных Норвегией в Северном море с 2010 года.

Он отметил, что Турция ежегодно сможет добывать с нового месторождения по 10—15 млрд кубометров газа, что покроет треть потребностей страны в газе.

«Турция планирует начать добычу газа с нового месторождения уже в 2023 году. Это амбициозная цель, но не сказать, что невозможная. В мировой практике уже имели место факты начала добычи газа со схожих месторождений в течение двух-трёх лет», — сказал Бирол.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обнаружила крупное месторождение газа в Чёрном море.