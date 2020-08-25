В Судане выразили интерес к российской вакцине от коронавируса

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Судан заинтересован в приобретении российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил военный атташе суданского посольства в Москве полковник Захир Ахмед.
В Судане выразили интерес к российской вакцине от коронавируса
  • РИА Новости

«Коронавирус затронул весь мир. Судан заинтересован развивать отношения с Россией, особенно в сфере военной медицины. Будем развивать, конечно, эту область и очень заинтересованы в этой вакцине. Надеемся, что увидим её и у себя тоже», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы «как можно скорее» получить российскую вакцину от COVID-19.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что 20 стран направили России запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от COVID-19. 

11 августа российский президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V».

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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