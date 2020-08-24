В Мексике число случаев коронавируса превысило 560 тысяч

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике за сутки увеличилось на 3948 и достигло 560 164. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.

Reuters

Отмечается, что за сутки умерли 226 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 составило 60 480. Al 23 de agosto de 2020 hay 560,164 casos confirmados y 80,198 sospechosos de #COVID19. Se han registrado 618,779 negativos, 60,480 defunciones confirmadas y 383,872 personas recuperadas. 1/2 pic.twitter.com/aWjzJFfxuG — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 24, 2020 В Мексике после прохождения лечения от коронавируса выздоровели более 383 тыс. человек. Ранее глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Россия поставит Мексике до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции для самостоятельного проведения третьего этапа клинических исследований.