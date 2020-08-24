В Мексике число случаев коронавируса превысило 560 тысяч

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике за сутки увеличилось на 3948 и достигло 560 164. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.
В Мексике число случаев коронавируса превысило 560 тысяч
  • Reuters

Отмечается, что за сутки умерли 226 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 составило 60 480.

В Мексике после прохождения лечения от коронавируса выздоровели более 383 тыс. человек.

Ранее глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Россия поставит Мексике до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции для самостоятельного проведения третьего этапа клинических исследований.

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