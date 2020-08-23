Число случаев коронавируса в Мексике достигло 556 216

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 6482 и достигло 556 216.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оперативных эпидемиологических исследований Минздрава Мексики Ану Лусиа де Гарса Барросо. Отмечается, что общее число летальных исходов в Мексике составило 60 254. Ещё 83 146 подозрительных случаев заболевания изучаются. Ранее глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Россия поставит Мексике до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции для самостоятельного проведения третьего этапа клинических исследований.