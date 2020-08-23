Число случаев коронавируса в Мексике достигло 556 216

Короткая ссылка
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 6482 и достигло 556 216.
Число случаев коронавируса в Мексике достигло 556 216
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оперативных эпидемиологических исследований Минздрава Мексики Ану Лусиа де Гарса Барросо.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Мексике составило 60 254.

Ещё 83 146 подозрительных случаев заболевания изучаются.

Ранее глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Россия поставит Мексике до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции для самостоятельного проведения третьего этапа клинических исследований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить