Мятежники в Мали сообщили об открытии границы

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Национальный комитет по спасению народа Мали, образованный мятежными военными, объявил об открытии границ страны с 21 августа.

«Национальный комитет спасения народа информирует национальное и международное сообщество об открытии воздушных и сухопутных границ Мали с этой пятницы, 21 августа, после 00:00 (03:00 мск. — RT)», — приводит заявление в эфире национального телевидения ТАСС.

Там заверили, что приняты все необходимые меры для безопасного передвижения граждан.

19 августа мятежные военные сообщили о закрытии границ Мали до дальнейшего распоряжения и введении комендантского часа.

18 августа президент и премьер Мали были арестованы мятежными военными в своих домах.

Позднее лидер Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке.

Совет Безопасности ООН осудил военный мятеж в Мали и призвал немедленно освободить всех задержанных должностных лиц.

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