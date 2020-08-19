Совбез ООН осудил мятеж в Мали

Совет Безопасности ООН осудил военный мятеж в Мали и призвал немедленно освободить всех задержанных должностных лиц.

«Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность недавними событиями в Мали. Они решительно осудили мятеж, который произошёл в Кати 18 августа 2020 года и который привёл к аресту президента республики, премьер-министра и нескольких членов правительства некоторыми мятежниками», — приводит РИА Новости заявление Совбеза.

Также Совбез призвал «мятежников немедленно и не нанося вреда освободить всех задержанных должностных лиц и без промедления вернуться в свои казармы».

Министерство иностранных дел Франции призвало к диалогу все политические силы Мали и потребовало немедленно освободить президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и членов правительства.

Ранее арестованный мятежными военными президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства.