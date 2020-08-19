МИД Франции потребовал немедленно освободить президента Мали

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Министерство иностранных дел Франции призвало к диалогу все политические силы Мали и потребовало немедленно освободить президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и членов правительства.
МИД Франции потребовал немедленно освободить президента Мали
  • Reuters

«Франция приняла к сведению объявление об отставке президента Ибрагима Бубакара Кейты. Она призывает немедленно освободить его, а также членов правительства, находящихся в настоящее время под стражей», — приводит ТАСС слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Он отметил, что Франция призывает все политические и общественные силы к диалогу, чтобы разрешить глубокий кризис, который переживает страна.

Ранее арестованный мятежными военными президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства. 

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