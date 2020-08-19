Устроившие мятеж военные в Мали объявили о закрытии границы
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«Начиная сегодняшнего дня, 19 августа 2020 года, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введён с 21:00 до 05:00», — цитирует его РИА Новости.
Ранее устроившие мятеж военные в Мали объявили о создании национального комитета по спасению народа и призвали провести новые выборы в стране.
19 августа арестованный мятежными военными президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства.