В МИД России прокомментировали военный мятеж в Мали
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«Внимательно следим за развитием ситуации. Наблюдатели оценивают происходящее как, условно говоря, военный мятеж», — цитирует РИА Новости дипломата.
Ссылаясь на российское посольство, он сообщил, что мятежники заняли президентский дворец, там была перестрелка.
«По некоторым данным, интернирован президент и глава правительства. Их доставили в казармы, и они взяты под стражу», — добавил Богданов.
Он подчеркнул, что пока непонятно, есть ли у мятежников какие-то политические требования.
Ранее агентство AFP, ссылаясь на одного из лидеров мятежа, сообщило, что президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер Бубу Сиссе были арестованы мятежными военными.
Эту информацию подтвердил РИА Новости военный источник.