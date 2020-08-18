В МИД России прокомментировали военный мятеж в Мали

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RT
Россия озабочена ситуацией в Мали, где, по некоторым данным, были арестованы президент и премьер-министр. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
В МИД России прокомментировали военный мятеж в Мали
  • © Leonid Faerberg
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«Внимательно следим за развитием ситуации. Наблюдатели оценивают происходящее как, условно говоря, военный мятеж», — цитирует РИА Новости дипломата.

Ссылаясь на российское посольство, он сообщил, что мятежники заняли президентский дворец, там была перестрелка.

«По некоторым данным, интернирован президент и глава правительства. Их доставили в казармы, и они взяты под стражу», — добавил Богданов.

Он подчеркнул, что пока непонятно, есть ли у мятежников какие-то политические требования.

Ранее агентство AFP, ссылаясь на одного из лидеров мятежа, сообщило, что президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер Бубу Сиссе были арестованы мятежными военными

Эту информацию подтвердил РИА Новости военный источник. 

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