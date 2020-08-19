Группа депутатов парламента Литвы планирует приехать в Белоруссию

Группа депутатов парламента Литвы планирует прибыть в Белоруссию на следующей неделе и встретиться с представителями руководства страны.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по внешней политике Гедиминас Киркилас в эфире радиостанции «Жиню радияс».

«Визит планируется на следующей неделе. Мы ищем варианты встречи с представителями власти, чтобы это не стало поездкой ради поездки», — цитирует его ТАСС.

Киркилас пояснил, что депутаты хотели бы довести до коллег позицию Вильнюса по ситуации в Белоруссии.

«Наша весть заключается в том, что сеймом принята резолюция о непризнании выборов, с призывом прекратить применение силы и сесть за стол переговоров», — сказал он.

18 августа сейм Литвы в ходе заседания принял резолюцию о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии, а Александра Лукашенко — законным лидером страны.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал страны не вмешиваться в дела Белоруссии.

Также с призывом не создавать раскол и волнения в Белоруссии выступил Китай.