Глава Евросовета призвал страны ЕС не вмешиваться в дела Белоруссии

Глава Евросовета Шарль Мишель в своём приглашении европейским лидерам на саммит 19 августа призвал страны не вмешиваться в дела Белоруссии.

«Народ Белоруссии имеет право самостоятельно определять своё будущее. Чтобы это обеспечить, необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог», — приводит его заявление РИА Новости.

Мишель отметил, что руководство Белоруссии «должно отражать волю народа».

«Постороннего вмешательства быть не должно», — подчеркнул он.

Ранее ведущие политические партии Европарламента выпустили заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.