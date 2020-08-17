Глава Евросовета призвал страны ЕС не вмешиваться в дела Белоруссии

Короткая ссылка
Глава Евросовета Шарль Мишель в своём приглашении европейским лидерам на саммит 19 августа призвал страны не вмешиваться в дела Белоруссии.
Глава Евросовета призвал страны ЕС не вмешиваться в дела Белоруссии
  • Reuters

«Народ Белоруссии имеет право самостоятельно определять своё будущее. Чтобы это обеспечить, необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог», — приводит его заявление РИА Новости.

Мишель отметил, что руководство Белоруссии «должно отражать волю народа».

«Постороннего вмешательства быть не должно», — подчеркнул он.

Ранее ведущие политические партии Европарламента выпустили заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить