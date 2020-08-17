Глава Евросовета призвал страны ЕС не вмешиваться в дела Белоруссии
- Reuters
«Народ Белоруссии имеет право самостоятельно определять своё будущее. Чтобы это обеспечить, необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог», — приводит его заявление РИА Новости.
Мишель отметил, что руководство Белоруссии «должно отражать волю народа».
«Постороннего вмешательства быть не должно», — подчеркнул он.
Ранее ведущие политические партии Европарламента выпустили заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.