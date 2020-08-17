В Европарламенте призвали Россию не вмешиваться в дела Белоруссии

Короткая ссылка
Ведущие политические партии Европарламента выпустили заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.
В Европарламенте призвали Россию не вмешиваться в дела Белоруссии
  • Reuters

«Мы призываем Россию воздержаться от любого явного или скрытого вмешательства в ситуацию в Белоруссии после выборов», — цитирует РИА Новости заявление.

Также в заявлении содержится призыв к странам ЕС противостоять действиям России в этом направлении.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Белоруссии.

Лидеры стран подтвердили договорённость о том, что «в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить