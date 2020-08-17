В Европарламенте призвали Россию не вмешиваться в дела Белоруссии

Ведущие политические партии Европарламента выпустили заявление, в котором призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

«Мы призываем Россию воздержаться от любого явного или скрытого вмешательства в ситуацию в Белоруссии после выборов», — цитирует РИА Новости заявление.

Также в заявлении содержится призыв к странам ЕС противостоять действиям России в этом направлении.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Белоруссии.

Лидеры стран подтвердили договорённость о том, что «в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».