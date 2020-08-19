Китай призвал «внешние силы» не создавать раскол в Белоруссии

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Китай выступает против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в Белоруссии, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь во время брифинга.
Китай призвал «внешние силы» не создавать раскол в Белоруссии
  • Reuters

«Мы уважаем путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в соответствии с ситуацией в их стране, мы также уважаем их усилия по защите собственной независимости, суверенитета, безопасности и развития», — цитирует дипломата РИА Новости.

Китайская сторона внимательно следит за развитием ситуации, отметил он.

«Как хороший друг и партнёр, мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе», — подчеркнул представитель министерства.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в ходе двух телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер заявил о неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии.

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