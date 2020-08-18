Помпео обсудил с Маасом модель взаимодействия с Белоруссией и Россией
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«Госсекретарь США провёл сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел ФРГ, чтобы обсудить сотрудничество по вопросам, связанным с Ираном, Белоруссией и Россией», — приводит РИА Новости её слова.
Кроме того, Помпео призвал к трансатлантическому единству по «привлечению Ирана к ответственности».
Ранее госсекретарь заявил, что президентские выборы в Белоруссии «не были свободными и справедливыми».