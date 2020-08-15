Помпео прокомментировал ситуацию в Белоруссии

Государственный секретарь США Майк Помпео повторно заявил, что президентские выборы в Белоруссии «не были свободными и справедливыми». Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Reuters