Помпео прокомментировал ситуацию в Белоруссии
- Reuters
«Мы говорили, что выборы (президента Белоруссии) не были свободными и справедливыми», — цитирует ТАСС Помпео.
По его словам, США ведут переговоры с европейскими лидерами по ситуации в Белоруссии.
Также он призвал белорусские власти «начать диалог с обществом».
10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий лидер Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.
12 августа все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Александра Лукашенко, оспорили результаты выборов главы государства в ЦИК республики.