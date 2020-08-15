Помпео прокомментировал ситуацию в Белоруссии

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Государственный секретарь США Майк Помпео повторно заявил, что президентские выборы в Белоруссии «не были свободными и справедливыми». Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.
Помпео прокомментировал ситуацию в Белоруссии
  • Reuters

«Мы говорили, что выборы (президента Белоруссии) не были свободными и справедливыми», — цитирует ТАСС Помпео.

По его словам, США ведут переговоры с европейскими лидерами по ситуации в Белоруссии.

Также он призвал белорусские власти «начать диалог с обществом».

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий лидер Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

12 августа все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Александра Лукашенко, оспорили результаты выборов главы государства в ЦИК республики.

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